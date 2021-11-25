مصرع عاملى محارة سقطت بهما سقالة خشبية فى إحدى قرى قطور بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقي عاملا محارة مصرعهما إثر سقوطهما بسقالة خشبية أثناء عملهما بمنزل تحت الإنشاء بإحدي قري مركز قطور بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثتين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول عاملي محارة لمستشفى جثث هامدة.

وتبين من الفحص أن المتوفين يعملان مبيض محارة، وأثناء عملهما على سقالة خشبية في منزل تحت الإنشاء حدث انهيار للسقالة وسقطا أرضا ولقيا مصرعهما في الحال، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من ناحية أخرى أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم جرار زراعي بسيارة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي أمام قرية العمة مركز قطور، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي أمام قرية العمة مركز قطور، انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف، وتبين تصادم جرار زراعي بسيارة على الطريق، وإصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم إصابات خطيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي واخطرت النيابة العامة للتحقيق.