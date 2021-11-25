مصرع عاطل سقط من أعلى سطح عقار بعد خطفه حقيبة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل من الطابق العاشر عقب خطفه حقيبة من سيدة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تعرض لمطاردة من جانب عدد نن المواطنين، مما دفعه للهرب أعلى سطح عقار، إلا أنه اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط لص من الطابق العاشر بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل خطف حقيبة من سيدة وحاول الهرب بالصعود أعلى سطح عقار، بعد مطاردته من جانب عدد من المواطنين، إلا أنه اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، بعد إصابته بكسور ونزيف.

تم التوصل لهوية اللص، واتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.