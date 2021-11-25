مستشفى جامعة كفر الشيخ تستخدم الروبوت فى أدوار العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا



وينظم نادي ريادة الأعمال بالجامعة المكون الرابع لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا " التايكو"، يوم ريادة الأعمال وذلك بحضور مينا غالي، خبير ريادة الأعمال، ورانيا صلاح خبير ريادة الأعمال.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن يوم ريادة الأعمال يهدف إلى المساعدة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة، وتحفيزهم عن طريق طرح نماذج و أمثلة لقصص نجاح بعض الشركات الناشئة وكيفية التغلب على بعض العقبات التي قد تواجههم في سوق العمل.



وأضاف أن يوم الريادة ينظم مسابقة لاختيار أفضل شركة ناشئة من بين عدد من الفرق التي تم تدريبها خلال معسكر توليد الأفكار الرابع الذي أقيم على مدار يومين.



وأهدى الدكتور عبد الرازق دسوقي، درع الجامعة للدكتور محمود صقر ،وتسلمه عنه الدكتور عمرو عبد الخالق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، كما أهدى الدكتور عمرو فاروق عبد الخالق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتور وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالأكاديمية درع الجامعة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة كفر الشيخ ،وفد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور عمرو فاروق عبد الخالق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتور وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالأكاديمية، والدكتور ياسمين عبد الرؤوف المدير التنفيذي لمكتب براءات الاختراع، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد قدري، مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور إيناس جمعة، مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.