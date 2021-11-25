اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى جامعة كفر الشيخ تستخدم الروبوت فى أدوار العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:09 م
مستشفى جامعة كفر الشيخ تستخدم الروبوت فى أدوار العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا تسليم ريبوت لمستشفى جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ،إنه تم تسليم نماذج روبوت الخدمات الطبية الممول بالكامل من ميزانية مكتب التايكو بالجامعة لمستشفى الجامعة تمهيدا لاستخدامه في أدوار العزل الطبي لمرضى فيروس كورونا المستجد  تخفيفا على الأطقم الطبية في المستشفى.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة كفر الشيخ ،وفد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور عمرو فاروق عبد الخالق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتور وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالأكاديمية، والدكتور ياسمين عبد الرؤوف المدير التنفيذي لمكتب براءات الاختراع، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد قدري، مدير نادي ريادة الأعمال  بالجامعة، والدكتور إيناس جمعة، مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا.

وينظم نادي ريادة الأعمال بالجامعة المكون الرابع لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا " التايكو"، يوم ريادة الأعمال وذلك بحضور مينا غالي، خبير ريادة الأعمال، ورانيا صلاح خبير ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن يوم ريادة الأعمال يهدف إلى المساعدة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة، وتحفيزهم عن طريق طرح نماذج و أمثلة لقصص نجاح  بعض الشركات الناشئة وكيفية التغلب على بعض العقبات التي قد تواجههم في سوق العمل.

وأضاف أن يوم الريادة ينظم مسابقة لاختيار أفضل شركة ناشئة من بين عدد من الفرق التي تم تدريبها خلال معسكر توليد الأفكار الرابع الذي أقيم على مدار يومين.

وأهدى الدكتور عبد الرازق دسوقي، درع الجامعة  للدكتور محمود صقر ،وتسلمه عنه الدكتور عمرو عبد الخالق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، كما أهدى الدكتور عمرو فاروق عبد الخالق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتور وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالأكاديمية درع الجامعة.
 
تجربة الريبوت بالمستشفى الجامعي
تجربة الريبوت بالمستشفى الجامعي

 

تسليم ريبوت لمستشفى جامعة كفر الشيخ
تسليم ريبوت لمستشفى جامعة كفر الشيخ

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يجرب الريبوت
رئيس جامعة كفر الشيخ يجرب الريبوت

 

 


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

تنمية مستدامة

اتحاد الطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ

مستشفى الجامعة

عزل

كورونا

ريبوت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة كفر الشيخ تنظم يوم ريادة الأعمال.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:00 ص

رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على حالة "سلوى عبد الموجود" عقب توجيهات الرئيس

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:00 م

تعرف على لقاء رئيس جامعة كفر الشيخ بفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:50 م

جامعة كفر الشيخ تواصل تطبيق قرار منع دخول الطلاب والعاملين بدون تلقي اللقاح.. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:14 م

أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات طلابية.. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:03 م

حياة كريمة تعيد الأمل للقرى.. إقامة مجمع خدمى بدنديل فى بنى سويف.. وجامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية وبيطرية بقرية برمبال.. ومحافظ الغربية يتابع معدلات التنفيذ بمراكز الشباب.. وصحة المنيا تنظم قافلة طبية للأهالى

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:00 ص

افتتاح المؤتمر العلمى السادس لكلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ اليوم

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 04:00 ص

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية وبيطرية بقرية برمبال ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 09:12 م

رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع تنفيذ قرار منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا .. صور

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 01:17 م

افتتاح المؤتمر العلمى السادس لكلية طب بيطرى جامعة كفر الشيخ الأربعاء المقبل

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 06:24 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة