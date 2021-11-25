مسؤولة أممية فى يوم القضاء على العنف ضد المرأة: ملتزمون بالدفاع عن حقوق النساء

كتبت : هند المغربي

قالت الينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة فى مصر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، احتفالًا باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة: "فى الأمم المتحدة نؤكد على التزامنا بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات في العيش بمنأى عن العنف حان الوقت لوضع حد للعنف القائم على نوع الجنس والتقدم نحو المساءلة"

جاء ذلك على خلفية الاحتفال اليوم باليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث يتم تدشين 16 يومًا من النشاط لوقف العنف ضد المرأة تُختتم في 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي تٌحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ووفق تقرير الأمم المتحدة تتعرض ثلث النساء للإيذاء. وفي أوقات الأزمات، يرتفع العدد أثناء الأزمات الإنسانية والصراعات والكوارث المناخية كما رأينا في جائحة كورونا.

وأظهر تقرير جديد صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومستندا إلى بيانات قُدمت من 13 دولة منذ بدء الجائحة، أن أثنتين من كل ثلاث نساء أبلغن عن تعرضهن لشكل ما من أشكال العنف، فضلا عن أنهن أكثر عرضة لمواجهة غياب الأمن الغذائي. وقالت واحدة فقط من كل 10 ضحايا إنها ستبلغ الشرطة طلباً للمساعدة.