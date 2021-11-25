محاولات كورية جنوبية للعثور على دب هارب من مزرعة فى العاصمة سيول

ريهام عبد الله

كشف مسئولون بكوريا الجنوبية، عن استئناف، عملية بحث مكثفة أمس الأربعاء، فى محاولة للعثور على دب أسود آسيوى، ظل طليقا لليوم الثالث على التوالي بعد هروبه من مزرعة للدببة جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وأشار موقع RT، إلى أن فريق مكون من 69 صيادا ومسئولا من مكتب البيئة برفقة كلاب عملية البحث صباح أمس الأربعاء عن دب، يزن 70 إلى 80 كيلوجراما فى سن حوالي 3 أو 4 سنوات.

وكشفت السلطات الكورية الجنوبية، أن الدب الأسود، هرب من مزرعة، فى يونج-إن على بعد 50 كيلومترا جنوب سيول صباح الاثنين الماضى، عندما غادرت 5 من الدببة الآسيوية السوداء قفصها.

وكشفت وسائل الإعلام، أن المسئولين في مكتب البيئة عثروا فى حوض نهر هان على ثلاثة من الدببة، حيث تم القبض على اثنين منها وقتلوا ثالثا حاول مهاجمتهم على الرغم من إطلاق النار عليه بواسطة مسدس مخدر، شوهد الدب الرابع في منطقة جبلية على بعد 600 متر من المزرعة بعد ظهر الثلاثاء الماضى وقتل برصاص الصيادين.

ومن جهة أخرى فى مفاجأة أصبحت ليست بالجديدة فى العديد من الدول، وجد رجل أمريكى من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، دبين بريين داخل منزله، فيما كان أحدهما يجلس داخل مطبخه، وأوضح الأمريكى جون هولدن، أنه لاحظ فور عودته إلى منزله، أن الباب الأمامى مفتوح على غير العادة، وقال هولدن: "دخلت المنزل وتفاجأت بدب يجلس في المطبخ، ويفتش في كيس كان يحتوى الطعام والدجاج"، وذلك وفقًا لموقع سكاى نيوز عربية.