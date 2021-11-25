محافظ سوهاج يتابع توزيع الأسمدة الزراعية على كافة القطاعات بالمحافظة

سوهاج محمود مقبول

تسلمت محافظة سوهاج 120 ألفا و375 جوال أسمدة، منها 73 ألفا و994 جوال يوريا، و46 ألفا و381 جوال نترات، تم توزيعها على كافة قطاعات الزراعة "الجمعيات التعاونية الزراعية للائتمان الزراعي، جمعيات الإصلاح الزراعي، وجمعيات استصلاح الأراضي فروع شركة البنك الزراعي".

ومن جانبه، تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موقف وصول وتسليم الأسمدة الزراعية بجميع مراكز المحافظة، وذلك للاطمئنان على توافر الأسمدة، ووصول الحصص المقررة للمحافظة، موجها بالتسهيل على المزارعين، وتنظيم سير عمليات صرف الأسمدة دون معوقات.

وعلى جانب آخر، أوضح المهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه منذ بداية الموسم الشتوي تسلمت المحافظة 120 ألف و375 جوال أسمدة، منها 73 ألف و994 جوال يوريا، و46 ألف و381 جوال نترات، مشيرا إلى أنه تم توزيعها على كافة قطاعات الزراعة "الجمعيات التعاونية الزراعية للائتمان الزراعي، جمعيات الإصلاح الزراعي، وجمعيات استصلاح الأراضي فروع شركة البنك الزراعي"، لافتا إلى المتابعة المستمرة لعمليات وورود وصرف الأسمدة.

ويذكر أن مدير مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج أنهى تكليف رئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية بالمراغة وكذلك إنهاء تكليف مسئول حماية الأراضي بناحية بناويط من الإشراف على حماية الأراضي بالناحية التابعة بالإدارة الزراعية بمراغة وذلك لتقاعسهم في أداء المهام الوظيفية المكلفين بها بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

يأتى ذلك فى إطار التوجيهات المشددة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وصول وتسليم الأسمدة الزراعية بسوهاج



وصول وتسليم الأسمدة الزراعية بسوهاج



وصول وتسليم الأسمدة الزراعية بسوهاج



وصول وتسليم الأسمدة الزراعية بسوهاج



وصول وتسليم الأسمدة الزراعية بسوهاج



وصول وتسليم الأسمدة الزراعية بسوهاج