زراعة سوهاج تفتتح الدورة التدريبية السابعة للمشتغلين بالاتجار فى المبيدات

سوهاج محمود مقبول

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية السابعة للمشتغلين بالاتجار في المبيدات، والتي تنظمها كلية الزراعة بجامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة الزراعة، وذلك بمقر الكلية بجامعة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية، والمحاسب اشرف القاضي القائم بعمل امين عام الجامعة ونخبة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، على حرص إدارة الكلية على تنظيم تلك الدورات التدريبية التي تخدم أبناء المجتمع السوهاجي والمحافظات المجاورة، من خلال ماتقدمه كلية الزراعة من دعم أكاديمي للتجار المعتمدين ومساعدتهم على تقديم خدمة أفضل لعملائهم من المزارعين مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية بين التجار.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق ، أن تلك الدورات التدريبية تهدف الي تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للتجار المشتغلين فى مجال المبيدات الحشرية، والتعريف بالقوانين والتشريعات التى تخص هذا المجال، والتحدث عن طرق الحماية والحفاظ علي صحة المعرضين للمبيدات، ووقاية المجتمع من المشاكل الصحية الناتجة عن استخدامها.

وأضاف الدكتور محمد عبد الحفيظ، أنه تم البدء في تنظيم تلك الدورات التدريبية بالكليه منذ عام 2018 م، حيث ينظمها قسم وقاية النبات بالشراكة مع لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، من أجل تقديم الدعم الفني لاصحاب محلات المبيدات وحصولهم علي شهادة معتمدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن فعاليات تلك الدورة تستمر علي مدار4 أيام فى الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجارى، ويشارك بها 31 متدرب من محافظات اسيوط، سوهاج، قنا.