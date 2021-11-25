محافظ بورسعيد يشيد بأوبريت "مصر جديدة" فى احتفالية عيد الطفولة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، بأوبريت "مصر جديدة" خلال احتفالية عيد الطفل، والتى أقيمت بالمدينة الرياضية ببورسعيد، بمشاركة أكثر من 1000 طفل من المراحل التعليمية المختلفة ( رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادي) بإدارات التعليم الخاص والتجريبى ورياض الأطفال ، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية المختلفة وأولياء أمور الطلاب .

قدم الأطفال المشاركون الأوبريت الإستعراضى الغنائى "مصر جديدة"، من تأليف الشاعر سامح الرازقى وألحان الفنان أحمد العجمي، وغناء الفنانيين إبراهيم عمر وفريدة عبد المنعم وبسمة مجاهد، ومساعدوا الإخراج أشرف شرف، محمود سأسأ، ساره فؤاد، ومحمد البنا، وقام بالتصميم المخرج محمد عشرى تحت اشراف المخرج محمد الدسوقى المستشار الثقافى لمحافظة بورسعيد.

ويحث الأوبريت، الاطفال على الإنتماء لحب الوطن وتحقيق أمانيهم فى مستقبلهم بعرض بعض التطوير فى كل مجالات الحياة الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه بمصرنا، وعرض صور لكبرى المشروعات القومية والخدمية بالمحافظة والدولة المصرية ، حيث يتم الإحتفال بعيد الطفل كل عام فى العشرين من نوفمبر بكل أنحاء العالم .

ومن جانبه أعرب اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بالأوبريت وأداء الطلاب ، مقدما الشكر والتحية للقائمين على هذا العمل الفنى العظيم سواء فنيين أو رياضيين أو شعراء ، مشيدا بالعرض المميز للطلاب والذى يؤكد على حب الوطن والعمل الجماعى المثمر، قائلا "أن العمل الفنى المقدم يمثل قيمة كبيرة جدا والذى يشير إلى حب البلاد والمدرسة".

وأكد المحافظ، على أهمية إلتزام الطلاب فى المدارس والحرص على المشاركة فى الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، مشيراً إلى أن المدرسة تساهم فى تربية الطفل بشكل أكبر.

كما وجه رسالة لأولياء الأمور، حثهم فيها على أهمية الحضور المدرسى للطلاب والابتعاد عن الدروس الخصوصية، والاعتماد على النفس، مؤكدا على أهمية غرس حب المدرسة لدى الطلاب وتحصيل المناهج الدراسية من خلالها والابتعاد عن الدروس الخصوصية التى تهدر طاقات وأوقات الطلاب وأسرهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر لتنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة، وبما يتواكب مع التنمية التى تشهدها الدولة فى كافة المجالات .



المحافظ والأطفال



المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد



جانب من الحضور بالاختفالية



حضور كبير بالاختفالية