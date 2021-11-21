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الغضبان: انتظام الدراسة فى مدارس بورسعيد.. واستقرار موجة الطقس

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:17 ص
الغضبان: انتظام الدراسة فى مدارس بورسعيد.. واستقرار موجة الطقس انتظام الدراسه في بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أن محافظة بورسعيد شهدت انتظام العملية التعليمية بصورة طبيعية، مشيرأ أن المحافظة تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية وهناك جاهزية تامة واستعدادات مكثفة للتعامل مع آى طارئ.
 
وأشار المحافظ إلى جاهزية واستعداد كافة الأحياء بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الفاكيوم والنافورى والكسح بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة للتواجد المستمر للأطقم الفنية للتعامل السريع مع أى طارئ .
 
 
 
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