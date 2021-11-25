اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمركز تطعيم لقاح كورونا داخل المدينة الرياضية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:48 م
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمركز تطعيم لقاح كورونا داخل المدينة الرياضية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس مركز تطعيم لقاح كورونا داخل المدينة الرياضية بحى الضواحى، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المركز، بعد فعاليات احتفالية عيد الطفل.

وتابع المحافظ الإجراءات المتبعة لتطعيم المواطنين داخل المركز، مؤكدا على أهمية توفير سبل الراحة للمواطنين وسرعة الحصول على اللقاح .

وأشاد المحافظ بجهود الأطقم الطبية داخل المركز، مؤكدا أن أطقم الجيش الأبيض يواصلون العمل من أجل التيسير على المواطنين خلال حصولهم على لقاح كورونا، مناشدا جموع المواطنين بسرعة تلقى التطعيم حرصا على السلامة العامة.

 

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محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمركز تطعيم لقاح كورونا داخل المدينة الرياضية


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