محافظ أسيوط: جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الجولات الميدانية لجميع مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة لمتابعة تنفيذ الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية لتحقيق معدلات إنجاز أسرع للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصرى وتوفر حياة كريمة للمواطنين.

تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة بعض مشروعات تطوير وانشاء مراكز الشباب بقرى أولاد الياس ومجريس بمركز صدفا والتى ينفذها جهاز تعمير سوهاج بقرى المركز للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية لنهو المشروعات.

رافقها خلال الجولة محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا وسوزان محمد راضى مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة والمهندس مينا ابراهيم حنا عضو البرنامج الرئاسى ومنسق مؤسسة حياة كريمة بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بجهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ومسئول تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير سوهاج واستشارى المشروعات وبعض المهندسين المشرفين على التنفيذ.

وقالت السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط يجرى مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال بمشروعات تطوير وإنشاء بعض مراكز الشباب والرياضة التى يجرى تنفيذها بقرى أولاد إلياس ومجريس بمركز صدفا والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التى يجرى تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية كما استمعت إلى شرح من المهندسين المشرفين على تلك المشروعات لمراحل التنفيذ ومعدلات التنفيذ مشددة على الالتزام بمراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ وفقا للخطة الزمنية.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.