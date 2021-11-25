محافظ أسيوط: إزالة 6 حالات تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بديروط

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار إلى إزالة 6 حالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز ديروط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

وأكد المحافظ أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة لافتا إلى إزالة 6 حالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بقريتى المندرة ومزينة التابعتان للوحدة المحلية لقرية مسارة بمركز ديرروط بمساحة 9 قيراط و18 سهم وذلك بمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ورئيس الوحدة المحلية لقرية مسارة ومسئولى الإزالات وأملاك الدولة والزراعة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة ديروط.

وأضاف اللواء عصام سعد أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى مشيرًا إلى أن إجمالى الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات من 6 نوفمبر حتى الآن بلغ 511 إزالة لحالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بإجمالى مساحة 50978 متر مربع مبانى و341 فدان و7 قيراط و13 سهم زراعة مشددًا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.