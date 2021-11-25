إزالة 984 حالة تعد بالبناء على مساحة 228 فدان بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، استمرار حملات ازالة تعديات الزراعية، وبشكل يومى ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى إسترداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون نجحت فى المرحلة الثالثة حتى الآن، فى إزالة 984 حالة تعدى بالبناء عَلِى مساحة 228 ألف متر مربع ، واسترداد حوالى 497 فدان خلال تنفيذ 171 حالة إزالة تعديات عَلِى الاراضى الزراعية.

وأشار المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.