محافظ أسوان يشكر الرئيس السيسى: ضم قرى المحافظة لـ"حياة كريمة" قرار إنسانى

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر باسم أهالى المحافظة لرئيس الجمهورية، على قراره الإنسانى بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى حياة كريمة"، مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة في مختلف مجالات الحياة اليومية لأكثر من 400 ألف نسمة، بعد تنفيذ المشروعات الواعدة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الجماهيرية، كما سيسرع من وتيرة العمل لتخفيف المعاناة عن القرى والمناطق المتضررة من السيول، جاء ذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقرية غرب أسوان إحدى القرى والمناطق المتضررة من السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان مؤخراً.



ولفت المحافظ إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى اهتمام الرئيس السيسى بالمواطن المصرى في كل مكان داخل الدولة المصرية، وحرصه على الاطمئنان من أرض الواقع للجهود المبذولة من الحكومة، وأيضاً المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية لسرعة احتواء تداعيات السيول، وهو الذى لاقى ترحيبا وإشادة من مواطنى المحافظة سواء من أبناء قرية غرب أسوان، أو القرى والمناطق المتضررة الأخرى لهذه الزيارة التاريخية.



وفى السياق نفسه، أوضح أشرف عطية، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى حياة كريمة"، وهو الذى جسده الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة قرية الشهامة إحدى قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو وسط فرحة وسعادة أهالى القرية والقرى المجاورة لها، ومتابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والتى تخدم أكثر من 40 ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة ضمن 31 قرية رئيسية، و101 قرية فرعية و314 نجع وكفر وتابع بمراكز "إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة" والتى تشهد تنفيذ 793 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليارا و91 مليون جنيه، مشيراً إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة الشهامة لطب الأسرة يخدم 15 ألف نسمة بتكلفة 18مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تشمل إنشاء وتطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية بتكلفة 11.7 مليار جنيه، ليتزامن ذلك مع تنظيم القوافل الطبية المجانية، وبالتوازى تم تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهامة الابتدائى والإعدادى بوادي الصعايدة والتى تستوعب حوالى 600 طالب وطالبة موزعين على 14 فصلا، وذلك ضمن إنشاء وإحلال وتجديد 115 مدرسة على مستوى المراكز الثلاث بتكلفة 454 مليون جنيه.



وأضاف محافظ أسوان، أن قرية الشهامة تشهد أيضاً إنشاء نقطة إسعاف بالقرية بمساحة 250 م2 وتستوعب سيارتى إسعاف وذلك ضمن 29 وحدة إسعاف بتكلفة 40 مليون جنيه، فيما جارى إحلال وتجديد مكتب بريد الشهامة ليقدم جميع الخدمات البريدية والمعاملات المالية ضمن 57 مكتب بريد بقرى حياة كريمة، وهو الذى تواكب مع إنشاء مبنى الخدمات بمساحة 650 م2 وبتكلفة 9.5 مليون جنيه، مؤكداً أن ذلك يتواكب مع إنشاء مبنى الخدمات الزراعية على مساحة 330م2 بتكلفة 5.5 مليون جنيه، وذلك ضمن 62 مجمعا خدميا وزراعيا بقرى المبادرة الرئاسية بتكلفة 457 مليون جنيه، بينما جارى إنشاء مركز شباب الشهامة على مساحة 200م2 وبتكلفة 6 ملايين جنيه، ويضم ملعبا خماسيا ومبنى إداريا لمختلف الأنشطة الشبابية والثقافية والفنية والترفيهية، والذى يأتى ضمن 151 مركز شباب بقرى حياة كريمة باستثمارات تصل لنحو 175 مليون جنيه.