محافظ أسوان: استمرار أعمال إعادة الإعمار بالمساكن المتضررة من السيول‎‎

أسوان - عبد الله صلاح

طالب محافظ أسوان خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية، الإسراع بأعمال التطوير والتجميل بعد نهو مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية، والاستمرار في أعمال إعادة الإعمار بالمساكن المتضررة من السيول‎‎.

وأكدت الأجهزة التنفيذية العمل الميدانى ليل نهار للإسراع بأعمال التطوير والتجميل والتشجير والرصف، بعد نهو مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية من خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعى هى الأسبقية الأولى، والتى أكد عليها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء اجتماعه بمسئولى ومديرى الأجهزة التنفيذية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وشدد اللواء أشرف عطية على التعامل والتدخل السريع فى مشاكل الكسورات والطفح بالشوارع والمناطق السكنية الداخلية، والحد من ظاهرة قطع مياه الشرب ببعض المناطق لساعات طويلة، وهو الذى يستلزم سرعة ربط هذه المناطق على الخطوط والشبكات الجديدة التى تم تركيبها ضمن مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية، موجهاً لإنهاء أعمال التطوير والتجميل والرصف والتشجير فى وقت قياسى، وخاصة بطرق كورنيش النيل والسادات والمطار والفنادق، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات، علاوة على إضفاء الشكل الجمالى سواء بالزراعات أو الإعلانات أو الجداريات أو الدهانات والإضاءة.

وأكد أشرف عطية على أهمية أن يتزامن ذلك مع الاهتمام بأعمال إعادة الإعمار بالمساكن المتضررة من السيول وتوزيع المساعدات العينية بكل عدالة ونزاهة بالتنسيق مع المجتمع المدنى، بالإضافة إلى رفع مستوى المرافق العامة والخدمات الجماهيرية بعمارات المساكن البديلة للمتضررين بحى السلام، فضلاً عن أعمال الرصف واللاندسكيب والمسطحات الخضراء.