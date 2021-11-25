محافظة بنى سويف تكشف فى بيان تفاصيل إصابة تلاميذ بحالات إعياء

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت محافظة بنى سويف فى بيان لها اليوم الخميس، أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تلقت صباح اليوم، إخطاراً بوصول عدد من التلاميذ إلى مستشفى إهناسيا المركزى بإدعاء مغص بالبطن، وذلك حسب إدعائهم بعد تناول وجبة التغذية المدرسية.

وعلى الفور كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وكيل الصحة والتعليم بالتوجه للمستشفى المركزى بإهناسيا للوقوف على حقيقة الموقف على الطبيعة.



وأفاد وكيل وزارة الصحة، أنه لا توجد أية أعراض من المتعارف عليها لحالات التسمم،(من قئ ودوخة....إلخ )، باستثناء مغص بالبطن، وتم إعطاء التلاميذ علاج للمغص، وتم خروج معظم التلاميذ من المستشفى بعد الاطمئنان على سلامتهم إلى منازلهم مع ذويهم، دون حجز أى حالة بالمستشفى حتى ساعته.



وكان المحافظ قد كلف وكلاء الصحة والتعليم والتموين خلال الأيام الماضية، بتشديد الرقابة على توريد وتصنيع مكونات الوجبات الغذائية من عصير وبسكوت وخلافه، للتأكد من سلامة ما يقدم للطلاب



إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف التغذية المدرسية،حيث يتم أخذ عينات بشكل دائم من الوجبات للتأكد من جودتها، مع المرور الدوري على أماكن تصنيع الوجبات المدرسية.