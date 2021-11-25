محافظة الغربية ردا على شكوى شاب: رفض 3 فرص عمل وحصل على كافة مستحقاته المالية

الغربية مصطفى عادل

أصدرت محافظة الغربية منذ قليل بيانا للرد على شكوى المواطن "م.ع" والذي يبلغ من العمر 21 عاما وهو من أبناء إحدى مؤسسات رعاية الأيتام والذي وجه عدة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي شملت مناشدات لمحافظ الغربية لدراسة وضع الحالة وتوفير العناية اللازمة له.

ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الفور مديرية التضامن الاجتماعي لسرعة اتخاذ ما يلزم لتوفير شقة وفرصة عمل له.

وأفادت مديرية التضامن الاجتماعي بأن الشاب م.ع خرج بكامل إرادته ورغبته من دور الأيتام وأخذ كامل مستحقاته المالية البالغة 47 ألفا و331 جنيها إلى جانب بعض شهادات الاستثمار متنوعة القيمة، وسيتم صرف مبلغ 50 ألف جنيه من دار الأيتام كمساعدة له عند زواجه.

كما تم توفير فرصة عمل له بعد خروجه من الدار بـ2 شركة "واحدة للمستلزمات الطبية والأخرى للورق" وتم فصله من العمل بالشركتين لعدم كفاءته وتكرر ذلك أكثر من مرة، إلى جانب توفير فرصة عمل جديدة بأحد شركات الكتان وإخباره بالميعاد ولكنه لم يحضر، وتوجه المحافظة الدعوة له بالحضور للحصول على فرصة العمل اخري خلال رغبته في ذلك الي جانب البدء في إجراءات توفير شقة سكنية".

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لا تدخر جهد في سبيل مساعدة أبنائها من الحالات الإنسانية الخاصة وتسعى دائما لحل المشكلات بعد التأكد من جدية الشكوى ومدى أحقيتها للمساعدة .