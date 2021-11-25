محافظة الدقهلية تتابع إنهاء تنفيذ إزالة جميع التعديات على أراضى الدولة

الدقهلية - مرام محمد

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، برئاسة اجتماع متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الانتهاء من تنفيذ إزالة جميع التعديات على أراضى الدولة خلال 6 أشهر، وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الحلول المناسبة وغير التقليدية لإزالة كافة المعوقات التى تواجه إزالة أى تعديات على أراضى الدولة.

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة خلال 6 أشهر واستعادة تلك الأراضى مرة أخرى ومنع أى تعد عليها، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، اهتمام محافظ الدقهلية ومتابعته اليومية لأعمال إزالة التعديات التى تتم بنطاق المحافظة، وسعيه المستمر لإزالة المعوقات التى تعترض التنفيذ مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية.

وأوضح نائب محافظ الدقهلية، أنه تقرر خلال الاجتماع التنسيق مع جهات الولاية على أراضى الدولة ومراكز الشرطة لبدء تنفيذ قرارات الإزالة التى تم حصرها والصادرة للتعديات على أراضى الدولة بالمراكز والمدن والقرى، وذلك فى إطار خطة حملات الإزالة بنطاق المحافظة.

كما أكد "الشيخ"، على ضرورة المتابعة المستمرة للأراضى التى تم إزالة التعديات عليها بنطاق المحافظة لمنع حدوث أى تعديات مرة اخرى والتصدى الفورى لها.

ووجه الدكتور هيثم الشيخ، أن يتم إعداد خطة بالأولويات وأن يتم إخطار كافة المراكز والأقسام الشرطية بنطاق الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بحالات التعدى الصادرة لها قرارات إزالة لتنفيذها.

حضر الاجتماع كل من اللواء سامح توفيق مساعد مدير أمن الدقهلية، ومحمد جلال مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة، ووكلاء الوزارة جهات الولاية على أملاك الدولة والتى شملت السكة الحديد والرى والأوقاف والزراعة.