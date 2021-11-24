إزالة 370 حالة تعد على أملاك الدولة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة، وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية، والتي تستمر أعمالها خلال الفترة من 6 حتى 26 نوفمبر الحالى.

وأوضح "مختار" أنه تم اليوم الأربعاء إزالة 24 حالة تعدي منهم حالة تعدي بالبناء بمساحة 24 متر مربع و23 تعدى آخر بمساحة 2882 متر مربع بمراكز السنبلاوين وطلخا والمنصورة تابعة لولاية الري، ليكون بذلك إجمالي ما تم تنفيذ إزالته منذ بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة المشار إليها إزالة عدد 370 حالة تعدي، منهم 33 حالة تعدي بالبناء بمساحة 2472 متر مربع، و337 حالات تعديات أخري بمساحة 3324 متر مربع بنطاق المحافظة.

وأشار "مختار" إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وأوضح محافظ الدقهلية، أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

هذا وقد كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل ،وإعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال المرحلة الثالثة من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.