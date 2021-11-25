وترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، اليوم /الخميس/، الاجتماع الدوري للمجلس.



وقالت الدكتورة سلمي عبدالجبار الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحفي، إن المجلس أكد على أن اختيار رئيس القضاء ونوابه ومساعديه، تم وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون.



وأشارت إلى أن المجلس تطرق إلى أهمية تشكيل مجلس القضاء العالي واستكمال كافه المؤسسات العدلية، موضحة أن المجلس سيواصل تداوله لتعيين النائب العام لاستكمال المؤسسات الحقوقية والعدلية لترسيخ دولة القانون.



وأضافت أن المجلس وافق على إنهاء عقد رئيس المحكمة الدستورية الدكتور وهبي محمد مختار الذي انقضت مدته في هذا الشهر، مشيرة إلى أن المجلس عبر عن شكره وتقديره لدوره الكبير خلال الفترة الماضية.



وقالت إن المجلس تناول الجهود الضرورية للوصول إلى حلول ناجعة للوضع في شرق السودان، موضحة أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية كل من أعضاء المجلس الطاهر حجر أبو بكر، وأبو القاسم محمد برطم، والدكتور عبد الباقي عبد القادر.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المضي قدمًا لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.



وأشاد البرهان - خلال لقائه، اليوم الخميس، علي بن حسن جعفر سفير السعودية بالخرطوم - بالأدوار المتعاظمة التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية لدعم الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.



من جانبه، نقل السفير علي بن حسن جعفر، للبرهان تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالوصول للاتفاق السياسي الذي وضع السودان على مسار الانتقال الديمقراطي، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.



وقال السفير السعودي في السودان، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مؤكدًا استعداد المملكة لتقديم كافة المساعدات لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.