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مجلس الأعمال اليمنى: مصر بوابتنا للاستثمار وتقدم لنا الدعم.. صور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:05 م
مجلس الأعمال اليمنى: مصر بوابتنا للاستثمار وتقدم لنا الدعم.. صور جانب من المجلس
كتبت : إيمان حنا

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عقد مجلس الأعمال اليمنى فى مصر، مؤتمره اليوم، برعاية السفارة اليمينية بالقاهرة، وبمشاركة محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان والدكتور محمد على مارم سفير اليمن بالقاهرة، ونائب محافظ الجيزة ومحمد يوسف وكيل أول وزارة الاستثمار والدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والنائب طارق الخولى وعدد من المستثمرين اليمنيين والمصريين.
 
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وفى مستهل الجلسة، قال محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى فى مصر، إن مصر بوابة اليمينيين للاستثمار وتقدم كافة التسهيلات وهذا امتداد للعلاقات الأخوية التى تجمع مصر واليمن، وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أحدث نهضة غير مسبوقة فى مصر وقاد جهود التطوير فى كافة المجالات لجذب الاستثمارات ولازلنا نأمل الكثير ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر وتعد تجربة مصر رائدة وتمثل لنا مصدر للتعلم.
 
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وأضاف أن هناك العديد من المستثمرين اليمينيين يرغبون فى الاستثمار بمصر.

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