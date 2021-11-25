لجنة بيئية للتفتيش على الورش ومراجعة التخلص الآمن من المخلفات برأس غارب

البحر الأحمر- عماد عرفة

شكل مجلس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لجنة بيئة للتفتيش علي الورش للتأكد ومراجعة التخلص الآمن من المخلفات تنفيذا لتكليفات اللواء حامد أحمد رئيس المدينة.

وأكد بيان من مجلس مدينة غارب، أن اللجنة المشكلة من مكتب البيئة بالوحدة المحلية قامت بالمرور علي جميع الورش بالمدخل الشمالى للمدينة ورصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية واعادة الانضباط والنظام والحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة .

وأضاف أن اللجنة قامت بالمرور على ورش تغيير الزيت وإصلاح الكاوتش بالمدخل الشمالى والتشديد علي التخلص الأمن من المخلفات بتلك الورش وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر للورش المخالفة.

كان عقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب اجتماعا موسعا مع جمع الإدارات المكلفة بالعمل الميدانى بالمدينة وذلك لتنسيق العمل بالتوازى بين الإدارات ذات الصلة بعضها البعض وتحديد مسئولية كل إدارة وقسم وتقديم أفضل خدمة والتيسير على المواطنين.

حضر الاجتماع كل من "الإدارة الهندسية – قسم التنظيم – قسم التراخيص – قسم الإشغالات – قسم التخطيط العمرانى – قسم الكهرباء – قسم المشروعات - إدارة المتابعة الميدانية – إدارة البيئة – ادارة النظافة – إدارة الانتعاش الاقتصادى" .

وأكد رئيس المدينة على تنسيق الجهود بين الإدارات المكلفة بالعمل داخل المدينة وتنسيق عمل أقسام الإدارة الهندسية فيما بينهم والإشراف على المشروعات الجارية وتنسيق عمل قسم التعديات وقسم التنظيم وقسم المشروعات فيما بينهم قبل البدء فى أعمال التطوير، كما كلف إدارة المتابعة الميدانية وإدارة البيئة وإدارة النظافة بالتنسيق فيما بينهم لسرعة معالجة المخالفات وتلافيها وإظهار الوجه الحضارى للمدينة .