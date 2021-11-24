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مجلس رأس غارب يناشد أهالى منطقة دمشق برفع الإشغالات من أمام المنازل

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:06 ص
مجلس رأس غارب يناشد أهالى منطقة دمشق برفع الإشغالات من أمام المنازل رئيس مدينة غارب يتفقد منطقة دمشق
البحر الأحمر- عماد عرفة

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ناشد مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أهالى منطقة دمشق، برفع وإزالة الإشغالات من أمام المنازل، لتوسعة المنطقة، ومراجعة وصلات المياه المنزلية على أن تكون علي عمق 50 سم تخت سطح الأرض .

من جانبه تفقد اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، منطقة مساكن دمشق، تمهيدا لبدء عملية التطوير بها، ورصفها وعمل مساحات خضراء بها، وخاصة الشوارع الداخلية التى تربط شارع الجيش بشارع عرابى.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، أن تم تجهيز مخطط لتجميل المنطقة بشكل حضاري يتناسب مع قاطنيها من أهالى المدينة، مؤكدا علي استمرار اعمال التطوير بمناطق المختلفة برأس غارب، رافق رئيس المدينة خلال جولته التقديم لمنطقة مساكن دمشق مدير الإدارة الهندسية، ومسؤلى شركة السلام المنفذه لأعمال الرصف .

من جانب أخر كلف اللواء حامد أحمد، رئيس المدينة قسم النظافة والمتابعة الميدانية والشركة المتعاقدة مع الوحدة المحلية تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة وتفريغ الحاويات بجميع شوارع المدينة ورصد أماكن تجمعات القمامة ومخلفات الأشجار وإزالتها.

وأكد رئيس المدينة على المرور الدورى على جميع مناطق المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية ورصد أي تجمعات قمامه أو أشجار وإزالتها فورا وإظهار الوجه الحضارى والجمالى للمدينة، مشيرا إلى أنه تجرى أعمال النظافة اليومية بجميع مناطق والشوارع الرئيسية بالمدينة وإزالة ورفع الأشجار وكذا تكثيف أعمال النظافة بالشارع الإنشائى ورفع المخلفات وتقليم الأشجار بشارع الميناء واستكمال أعمال إزالة الأشجار وفتح الطرق بعمارات ابو النصر .


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