لجان تفتيش على القرى السياحية بسفاجا للتأكد من صلاحية الأغذية

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، أعمال اللجنة التي شنتها إدارة تموين مدينة سفاجا، للتفتيش على القرى السياحية بالمركز السياحي الشمالي للمدينة للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، في بيان للوحدة المحلية على أن إدارة التموين شنت لجنة برئاسة فوزي دنقي وعضوية كلا من ابراهيم احمد، واحمد مبارك، حيث تم التفتيش على الأغذية بعدد من القرى السياحية شمال المدينة وفحص مخازن السلع الغذائية والثلاجات الخاصة باللحوم والخضروات والمطابخ والمطاعم والنظافة العامه مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية مخالفات، وذلك للتأكيد على إجراءات الوقاية وسلامة الأغذية وحرصا على العاملين والنزلاء.

وأشار رئيس المدينة،إلي أن اللجنة استهدفت المرور على بعض الفنادق حيث تم التفتيش على السلع الغذائية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

ووجه بتكثيف الرقابة على جميع المنشآت، والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة، فضلا عن التعاون المستمر فيما بينهم، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على المتابعة الدورية لكافة القطاعات.