قطع مياة الشرب 6 ساعات ببعض مناطق حى غرب المنصورة لأجراء بعض أعمال الرباط

الدقهلية شريف الديب

وجهت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة ، المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية ، والمستشفيات ، والمخابز .



بتدبير أحتياجتهم من مياه الشرب بالفترة من الساعة 9 صباحا" ليوم السبت 27 /11 / 2021 وحتى الساعة 3 عصرا" من نفس اليوم ، ومن الساعة 9 مساء ليوم السبت 27/11/2021 ، حتى الساعة 6 صباحا" ليوم الأحد 28/ 11 / 2021 .

حيث أنه سوف يتم قطع مياة الشرب نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بأعمال ربط خطوط مياه الشرب بشارع المدير مع شارع محمد فتحى ، والمناطق المتأثرة بقطع مياة الشرب بنطاق حى غرب المنصورة شارع محمد فتحى وفرعياتة ، وشارع المدير بفرعياتة، ومنطقة ميدان الشيخة عائشة.







