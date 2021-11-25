اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:39 م
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قطع مياة الشرب 6 ساعات ببعض مناطق حى غرب المنصورة لأجراء بعض أعمال الرباط

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:12 م
قطع مياة الشرب 6 ساعات ببعض مناطق حى غرب المنصورة لأجراء بعض أعمال الرباط قطع مياه
الدقهلية شريف الديب

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وجهت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة ،  المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية ، والمستشفيات ، والمخابز .


بتدبير أحتياجتهم من مياه الشرب بالفترة من الساعة 9 صباحا" ليوم السبت 27 /11 / 2021 وحتى الساعة 3 عصرا" من نفس اليوم ، ومن الساعة  9 مساء ليوم السبت 27/11/2021 ، حتى الساعة  6 صباحا" ليوم الأحد 28/ 11 / 2021 .

حيث أنه سوف يتم قطع مياة الشرب نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بأعمال ربط خطوط مياه الشرب بشارع المدير مع شارع محمد فتحى ، والمناطق المتأثرة بقطع مياة الشرب بنطاق حى غرب المنصورة شارع محمد فتحى وفرعياتة ، وشارع المدير بفرعياتة، ومنطقة ميدان الشيخة عائشة.



 


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