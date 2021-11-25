قانون غامض يمكن العائلة الملكية البريطانية من حجب وصايا أقاربهم

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت وثيقة قضائية أن الوصايا التي توضح بالتفصيل أصول الأقارب البعيدين للعائلة الملكية في بريطانيا ظلت سرية من خلال إجراء قانوني غامض، حيث نجح محامو العائلة الملكية البريطانية في تقديم طلبات قانونية إلى المحكمة العليا لإبقاء الوصايا سرية بعد وفاة أفراد الأسرة، لكن استخدام هذا الإجراء أثار انتقادات، لأنه يمنح العائلة حق لا يمنح للمواطنين البريطانيين الآخرين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان، كانت آخر وصية تم حفظها سرية تعود للأمير فيليب، الذي توفي هذا العام، في جلسة استماع سرية في يوليو، حيث وافق رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا، السير أندرو ماكفارلين، على طلب من المحامين الخاصين للملكة والمدعي العام للإبقاء على وصيته سرية لمدة 90 عام على الأقل.

وقال ماكفارلين إن كبار أعضاء العائلة يجب إعفاؤهم من القانون الذي يقتضي بنشر الوصايا، وكان هذا ضروريًا لتعزيز الحماية الممنوحة للحياة الخاصة لهذه المجموعة من الأفراد، من أجل حماية كرامة ومكانة الدور العام للملك والأفراد المقربين الآخرين من عائلتها.

ونشر حكمه في سبتمبر - وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن حكم يأمر بسرية وصية أحد أفراد العائلة المالكة، وحكم ماكفارلين بأنه تم وضع "مستوى من الشفافية" ، مضيفًا أن قائمة الوصايا المختومة يجب أن تكون علنية وهي التعليمات التي تم تحقيقها يوم الأربعاء حيث تم الإعلان عن ما يقرب من 30 اسم من المقربين من العائلة المالكة الذين بقت وصاياهم سرية.

ومع ذلك، فإن العدد القليل من الأطراف المسموح لهم بحضور جلسة المحكمة، بما في ذلك المدعي العام، نجح في إقناع القاضي باستبعاد وسائل الإعلام من الجلسة لتغطيتها وهو ما عارضه عدد من المنافذ الإخبارية وتقدموا بشكوى رسمية ضده.

وأحد الأسماء المدرجة في القائمة الأصلية التي أصدرتها المحكمة كان ليوبولد دي روتشيلد ، الصديق المقرب لإدوارد السابع ، مما يشير إلى أنه تم الكشف عن وصيته في عام 1917، وبعد ساعات من نشر القائمة الأصلية يوم الأربعاء ، أصدرت المحكمة قائمة جديدة ، مع حذف اسمه وقال متحدث باسم المحكمة إن إدراج اسم روتشيلد في القائمة الأصلية كان "خطأ" لأنه لم يكن من أفراد العائلة المالكة.

ويكشف النشر الرسمي للقائمة لأول مرة عن مدى استخدام الإجراء القانوني السري - دون علم الجمهور - لإخفاء إرادات حتى صغار أفراد العائلة المالكة، اسم آخر على القائمة هو الأمير جورج فالديمار كارل أكسل ، الذي توفي عام 1986. كان أحد أفراد العائلة المالكة الدنماركية، ولم يكن مرتبطًا إلا عن بعد بخط عائلة وندسور المالكة في بريطانيا بحكم كونه ابن عم ثانٍ للأمير الراحل فيليب، دوق ادنبره.

تشمل الأسماء الأخرى في القائمة دوق وندسور ، الذي كان الملك إدوارد الثامن حتى تنازله عن العرش في عام 1936 ، بالإضافة إلى أفراد قاصرين أكثر غموضًا من عائلة وندسور ، مثل أحفاد الملكة فيكتوريا والعديد من أبناء جورج الخامس والملكة ماري.

وأشار نورمان بيكر، وهو وزير ديمقراطي ليبرالي سابق كتب أيضًا كتابًا عن أفراد العائلة المالكة، إلى أن بعض الوصايا ربما تكون مختومة للتستر على "مقدار الثروات التي جمعوها من الأموال العامة".

على الجانب الآخر قال متحدث باسم قصر باكنجهام إن العائلة المالكة لا ترغب في التعليق.