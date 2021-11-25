طقس الخليج.. ممطر بالسعودية ومعتدل بالبحرين والعظمى بالكويت 25 °ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة ، أما الامارات انخفاض طفيف آخر فى درجات الحرارة، وفى البحرين طقسا معتدلا مع بعض السحب والعظمى فى الكويت 25 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتى الحدود الشمالية والجوف, فى حين يستمر نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم ساعة على الجزئيين الشمالى والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 10-30كم ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، مع انخفاض طفيف آخر فى درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلا وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون شمالية غربية – شمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 35 كم س .

ولفت المركز فى نشرته اليومية إلى أن الخليج العربى سيكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثانى عند الساعة 07:14 والجزر الأول عند الساعة 08:27 والثانى عند الساعة 23:11، منوها إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والثانى عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والثانى عند الساعة 08:20 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 29 21 80 20 دبى 29 20 80 25 الشارقة 29 19 85 20 عجمان 28 21 85 20 أم القيوين 28 19 85 25 رأس الخيمة 30 20 85 25 الفجيرة 31 24 70 20 العين 31 19 80 25 ليوا 31 21 85 20 الرويس 27 19 85 25 السلع 29 19 85 20 دلما 27 23 85 20 طنب الكبرى 29 24 80 20 طنب الصغرى 29 24 80 20 أبو موسى 29 24 80 25

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلاً مع بعض السحب أحياناً.

الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 30%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 25 °ﻡ

نهارًا

معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .