ضبط 420 قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر و22 جوال دقيق مدعم بالغربية

الغربية ـ مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 420 قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر قبل بيعهم للجمهور، وضبط جوال دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية لمحاربة جميع اساليب الغش التجاري للمواطنين، وتم تشكيل حملة تموينية من ادارة تموين كفر الزيات تحت إشراف مدير الإدارة وذلك للمرور المفاجئ على الأنشطة التجارية بدائرة مركز كفر الزيات.

و أسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن احد محلات الحلوى الشهيرة بمدينة كفر الزيات لحيازتة بغرض البيع 420 قطعة حلوى شيكولاتة مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية و مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وضبط 22 جوال دقيق بلدى مدعم تم بيعهم فى السوق السوداء وتم تحرير مخالفة تصرف فى 12 شيكارة لمخبز بلدى بناحية أبيار، وتحرير مخالفة تصرف فى 5 أجولة دقيق بقرية دلبشان، وتحرير 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (12ـ8) جرام لمخابز بلدية بناحية دلبشان وكفر يعقوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.