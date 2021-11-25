ضبط 35 قضية تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 35 قضية متنوعة.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية ومدير إدارة مباحث التموين، وتنسيقاً ووكيل وزارة التموين بسوهاج، حيث تم ضبط صاحب مخزن مواد غذائية، ويقيم دائرة مركز سوهاج لحيازة وعرض سلع غذائية مجهول المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون، وتم ضبط "3800" عبوة بسكويت ويفر بالفراولة سادة بطعم العسل و كيك محشو بكريمة الشيكولاتة، وتم ضبط صاحب محل جزاره ويقيم دائرة قسم طهطا لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي مخالفاً القانون، وتم ضبط "140" كيلو لحوم.

كما تم ضبط "6" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"5" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"7" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"4" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"3" قضايا عدم تقديم الإخطار الشهري عن الكمية الواردة لمحطات الوقود، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيق.