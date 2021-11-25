ضبط موظف محليات بالقليوبية مكن مواطن من بناء محل على أرض الدولة

كتب كريم صبحى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم نستغلال النفوذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد المجالس المحلية بالقليوبية ، له معلومات جنائية) بإستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع (صاحب محل لتجارة الألوميتال، مقيم بالقليوبية، وتمكينه من استصدار ترخيص لإقامة محل تجارى خاص به على أراضى أملاك الدولة بدون وجه حق.

حيث قام الأول بإجراء المعاينة للأرض وأثبت أنها ليست من ضمن أملاك الدولة "على غير الحقيقة" لكونها مملوكة لإحدى الجهات الحكومية ، مما مكن المتهم الثانى من التعدى على أراضى الدولة والإضرارا بالمال العام بما قيمته (2 مليون جنيه)، والتى تمثل قيمة الأرض والمخالفات المستحقة عليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.