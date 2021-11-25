ضبط مستلزمات للهواتف المحمولة مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على أسواق الموبايلات ومستلزماتها حماية للمواطنين من الغش التجارة والتدليس.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب، وإشراف أحمد عبد الحميد، مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ومباحث التموين، بحملة على محلات بيع الموبايلات ومستلزماتها بمنطقة محطة الرمل والتى أسفرت عن تحرير 5 محاضر وتم التحفظ على الكميات الآتية مجهولة المصدر، ولا يوجد مستندات دالة على الحيازة .

وشملت المضبوطات ، 10500 كفر موبايل مختلف الأنواع، 5460 سكرينة موبايل مختلف الأنواع، 550 بطارية موبايل بأنواع مختلفة، 1700 شاحن موبايل بأنواع مختلفة، 310 هيدفون مختلف الأنواع، 150 شاشة موبايل مختلف الأنواع، 300 جراب سامسونج، آيفون، 22 تليفون محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.