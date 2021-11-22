ضبط محل بيع ملابس جاهزة بالإسكندرية لتقليده علامة تجارية شهيرة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على محلات الملابس حماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس وتقليد العلامات التجارية الشهيرة.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم إلى أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية قد قامت بشن حملة مكبرة على محلات الملابس الجاهزة والتى أسفرت عن ضبط محل ملابس شهير بمنطقة محطة الرمل لتقليد علامة تجارية (غش تجارى) وعدم وجود المستندات الدالة علي الحيازة وتم التحفظ علي 2000 قطعة بنطلون جينز لماركة شهيرة مقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وكان محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من خلال ترأسه غرفة العمليات بالمديرية قد شدد على ضرورة التواجد بين المواطنين وتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة والتأكد من استمرار عمل المخابز البلدية والمنافذ التموينية لحصول المواطنين على احتياجاتهم.