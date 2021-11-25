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ضبط كمية من الحشيش بحوزة عاطل قبل ترويجها فى منطقة الشرابية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:25 ص
ضبط كمية من الحشيش بحوزة عاطل قبل ترويجها فى منطقة الشرابية مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط كمية من مخدرة الحشيش بحوزة أحد الأشخاص في الشرابية بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة  عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالقرب من محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات لحائزى المخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».


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