صور مارادونا تنتشر على الجدران بشوارع الأرجنتين فى الذكرى الأولى لوفاته

فاطمة شوقى

تنتشر اللوحات الجدراية لأسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، بجميع الأحجام بكل انحاء الارجنتين، وتظهر الصفات واللحظات فى حياة اللاعب العالمى ، ومنها عندما كان بطل العالم فى المكسيك عام 1986 مرتديا زى بوكا، وذلك فى الذكرى الأولى لوفاته 25 نوفمبر.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى إن مارادونا توفى فى يوم 25 نوفمبر العام الماضى، وقام كل من نادى لا باتيرنال ولا بوكا، وهما أحياء النوادى التى ميزت مسيرة مارادونا المهنية فى البلاد ، بنشر العديد من الصور واللوحات الجدارية فى الطرق الرئيسية فى الذكرى الأولى لوفاة الفتى الذهبى.

وأنشأ مصور هاو ، يدعى خورخي بويدو ، حسابًا على الانستجرام ، لجمع هذه المظاهر الثقافية والفنية والاجتماعية وحتى السياسية لمارادونا ، وقال "أنا متقاعد ، وبدأت فى رسم الجداريات التى يحب الناس رؤيتها "، وهو صور بالفعل أكثر من 800 جدار عليه صور مارادونا.

وقال بويدو 67 عاما "دييجو شخصية سياسية فى المجال الشعبى، وعندما انتهيت من رسم صورة له على جدار خاص بى ، كان زميل آخر يبدأ فى رسم مارادونا على جدار آخر".

وقالت الصحفية جابريلا أسيدون إن "ظاهرة اللوح الجدارية لمارادونا بمثابة مذابح جديدة ، وهى الطريقة التى وحدها فنانو الشوارع لتكريم دييجو ، الذى بدأوا فى تقديسه وهو على قيد الحياة ، وخاصة فى نابولى ، وازدادوا حبا له بعد وفاته، وتمتلئ بوينيس آيريس الآن بالجداريات واللوحات الإعلانية لمارادونا.

كما امتلئت فيلا فيوريتو، الحى الذى ولد فيه مارادونا بالعديد من اللوح الجدارية ، إحداهما أمام محطة السكك الخديد.

وقال بويدو " ستستمر جداريات مارادونا في الازدياد في السنوات القادمة. "يمكن للمرء أن يظن أنها كانت موضة ، ولكن الآن لم يهتم أحد بأنها موضة أم لا ، ولكنهم يهتمون بوجود المزيد من صور مارادونا على الجدران.

وأشار إلى أن الأطفال في الأحياء الفقيرة أيضا الذين يعانون من نقص الطعام ، إلا أنهم يجمعون البيزو من أجل صنع اللوح الجدارية.



الذكرى الاولى لوفاة مارادونا



انتشار اللوح الجدارية فى الارجنتين لمارادونا



الذكرى الاولى لوفاة مارادونا



انتشار اللوح الجدارية فى الارجنتين لمارادونا



انتشار صور مارادونا على جدران شوارع ومنازل الارجنتين



صور جدارية لمارادونا



صور مارادونا تنتشر فى الارجنتين





صور جدارية لمارادونا



صور مارادونا تنتشر فى الارجنتين



