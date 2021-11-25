صناع الخير: تقديم مساعدات لـ 50 عروسة يتيمة بأسيوط لإتمام زفافهن

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية تقديم مساعدات لـ 50 عروسة يتيمة غير قادرة مقبلة على الزواج بأسيوط بهدف دعم اتمام زفافهن ضمن مبادرة "فرحة " التى أطلقتها صناع الخير بهدف دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات بأنحاء الجمهورية لإتمام زفافهن وبداية تكوين أسرة جديدة وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإشراف وزارة التضامن الإجتماعى

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن المؤسسة واصلت مساعيها الإنسانية لدعم الشرائح الأشد إحتياج داخل محافظة أسيوط بتنفيذ مبادرة "فرحة " لإدخال الفرحة على قلوب 50 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج من أنحاء المحافظة المختلفة بتزويدهن ببعض مستلزمات المنزل الضرورية لإتمام زفافهن.

وأشار عبدالجليل إلي أن الفتيات اليتيمات اللاتى أستفدن من مساعدات صناع الخير تم إختيارهن وفق عدة معايير أهمها المستوى الإقتصادى لأسرهن وعدم وجود عائل لهن والتأخر فى الزفاف بعد عقد القران وأن المساعدات المقدمة روعي فيها أن تلبى إحتياج أساسي لاى فتاة مقبلة على الزواج وتريد أن تجهز منزل الزوجية.