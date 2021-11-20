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حياة كريمة.. الكشف على 720 حالة بقافلة طبية فى قرية مسجد وصيف بزفتى.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:10 ص
حياة كريمة.. الكشف على 720 حالة بقافلة طبية فى قرية مسجد وصيف بزفتى.. صور جانب من القافلة
الغربية ـ محمد طارق

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نظمت محافظة الغربية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية قافلة "عنيك في عنينا" بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز زفتى بمدرسة الشهيد محسب خطابي للتعليم الأساسي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

وخلال القافلة، تم الكشف على 720 حالة، حيث تم عمل قائمة بـ 125 حالة تحتاج عمليات بالعيون، و387 حالة تحتاج نظارات وصرف العلاج المجاني اللازم لعدد 352 حالة.

وأكد محافظ الغربية على اهتمام المحافظة بتنظيم مثل تلك القوافل بالتوازي مع أعمال البنية التحتية التي تنفذها المبادرة، حيث تم تنفيذ 143 قافلة متنوعة ما بين "طبية، بيطرية، زراعية واجتماعية".

جانب من القافلة (2)
جانب من القافلة (2)

 

جانب من القافلة (3)
جانب من القافلة (3)

 

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

 

 

 


حياة كريمة

قوافل طبية

مبادرة حياة كريمة

محافظ الغربية

زفتي

اخبار الغربية

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