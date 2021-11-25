شعر وورش فنية.. أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش باقة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد بيت ثقافة رشدى أمسية شعرية بعنوان "أشعار عن الحب"، كما أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "المرأة المصرية نموذج للتحدي والقوة" ألقتها زينب محمد، إلى جانب ورشة فنية بعنوان "يلا نلون ونلعب" للفنانة نهى أحمد.
وبمناسبة عيد الطفولة استكمل بيت ثقافة 26 يوليو ورشة عمل ماسكات، تم فيها التدريب على عمل ماسكات الفوم تستخدم فى الإحتفالات واعياد الميلاد وبحضور طلاب من المدارس، نفذتها الفنانه سهى آمين، بجانب مناقشة "سلسلة قصص الأنبياء"، وتحدث الشيخ محمد صابر أن سيدنا آدم عليه السلام كان أول بشر يخلقه الله عز وجل وقد كرمه ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له أحتراماً لقدره ومكانته، لذلك فإن آدم عليه السلام هو أبو البشرية كلها، بالإضافة إلى عقد ندوة بعنوان "القوى الناعمة وتأثيرها على الأبناء والأنتماء" قدمها اللواء محمد حاتم يوسف، دارت حول مقومات الدور الحضاري لمصر من خلال مفهوم القوى الناعمة المتمثل فى الثقافة والفنون من دراما وموسيقى وشعر وكيف أن هذه الوسائل تساعد فى تشكيل الوعى الجمعى للمواطنين خاصة فى قضايا الأنتماء للوطن وتعميق مفهوم المواطنة.
كما نظم قصر برج العرب اللقاء الأسبوعى لورشة الخط العربى تدريب محمد جابر، بجانب ورشة رسم تضمنت تعليم الطباعة على القماش تدريب سلوى عاشور، وبمكتبة الشلالات أقيمت ورشة فنية عن الطفولة قدمتها هيام مؤمن باستخدام ألوان الأويل باستيل.
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