شعر وورش فنية.. أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسكندرية

وبمناسبة عيد الطفولة استكمل بيت ثقافة 26 يوليو ورشة عمل ماسكات، تم فيها التدريب على عمل ماسكات الفوم تستخدم فى الإحتفالات واعياد الميلاد وبحضور طلاب من المدارس، نفذتها الفنانه سهى آمين، بجانب مناقشة "سلسلة قصص الأنبياء"، وتحدث الشيخ محمد صابر أن سيدنا آدم عليه السلام كان أول بشر يخلقه الله عز وجل وقد كرمه ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له أحتراماً لقدره ومكانته، لذلك فإن آدم عليه السلام هو أبو البشرية كلها، بالإضافة إلى عقد ندوة بعنوان "القوى الناعمة وتأثيرها على الأبناء والأنتماء" قدمها اللواء محمد حاتم يوسف، دارت حول مقومات الدور الحضاري لمصر من خلال مفهوم القوى الناعمة المتمثل فى الثقافة والفنون من دراما وموسيقى وشعر وكيف أن هذه الوسائل تساعد فى تشكيل الوعى الجمعى للمواطنين خاصة فى قضايا الأنتماء للوطن وتعميق مفهوم المواطنة.