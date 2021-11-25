شئون الحرمين تتيح الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام، عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق "اعتمرنا" وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام أنهت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات من:
٧-١٠ صباحاً، ٩-١١:٥٩ مساءً، ١٢-٣ صباحاً , مع تهيئة جميع الخدمات للطائفين من خلال توزيع مشربيات ماء زمزم المبارك، والتعقيم المستمر، وتهيئة الأبواب والمداخل والمخارج.
يذكرأن، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والروضة الشريفة والزيارة، تستلزم حجزًا مسبقًا عبر تطبيق "اعتمرنا"، ويشترط فيها التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا) وفق بيان صحفى.
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