شئون الحرمين تتيح الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام

كتب محمد جمال

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام، عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق "اعتمرنا" وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام أنهت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات من:



٧-١٠ صباحاً، ٩-١١:٥٩ مساءً، ١٢-٣ صباحاً , مع تهيئة جميع الخدمات للطائفين من خلال توزيع مشربيات ماء زمزم المبارك، والتعقيم المستمر، وتهيئة الأبواب والمداخل والمخارج.

يذكرأن، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والروضة الشريفة والزيارة، تستلزم حجزًا مسبقًا عبر تطبيق "اعتمرنا"، ويشترط فيها التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا) وفق بيان صحفى.

وأوضحت بأن الحاصلين على تصاريح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما يمكنهم تكرار الزيارة حسب توفر المواعيد المتاحة في تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، دون الحاجة إلى التقيد بمدة زمنية بين الزيارات السابقة، في حين أن الحصول على تصريح الصلاة في الروضة الشريفة يتاح لضيوف الرحمن مرة واحدة فقط كل 30 يومًا.

وذلك بهدف الحفاظ على صحة الزوار والمصلين وتمكين أكبر قدر من المسلمين بخوض تجربة روحانية آمنة مليئة بالذكر، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، مشيرة بأن الجهات المعنية تراجع الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديثها بشكل دوري.