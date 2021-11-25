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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 25-11-2021

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:40 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 25-11-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدرهم الإماراتى خلال تعاملات اليوم الخميس 25-11-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

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