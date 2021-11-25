كتب وكالات

أفادت الإدارة الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر قرب جزر الكوريل فى الشرق الأقصى الروسي.

وبحسب "روسيا اليوم"، أشارت بيانات الإدارة إلى أن بؤرة الهزة كانت على بعد 208 كيلومترات عن مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 40 كيلومترا، ولم ترد أى أنباء عن وقوع دمار أو خسائر بشرية نتيجة للهزة.

وفى شهر يوليو الماضى، أعلنت رئيسة محطة يوجنو ساخالينسك للأرصاد الجوية التابعة للخدمة الجيوفيزيائية الإقليمية بروسيا " يلينا سيمينوفا" ، إن هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت جزر الكوريل.