 

وأضافت سيمينوفا - حسبما ذكر موقع روسيا اليوم - أنه تم تسجيل هزات أرضية قوتها 5.2 درجة الساعة في 04.38 بالتوقيت المحلي (20.38 الجمعة بتوقيت موسكو) في خط عرض 46.6 شمال وخط طول 154.2 شرق، على عمق 41 كيلومترا".

 