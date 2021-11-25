"رسائل الرئيس السيسى من الجنوب: كونوا مطمئنين".. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "رسائل الرئيس السيسى من الجنوب: كونوا مطمئنين.. مصر آمنة ومستقرة ترحب بزائريها وتضمن لمواطنيها حياة كريمة.. جولة الرئيس نوع من التأكيد على وجود الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها مع أهالى أسوان.. ويوجه بضم قرى مركز أسوان ضمن مبادرة «حياة كريمة».. زيارة تاريخية.

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