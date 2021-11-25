رئيس وزراء كندا يناقش مع مبعوث منطقة القرن الإفريقى جهود حل الصراع فى إثيوبيا

أوتاوا /أ ش أ/

ناقش رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الخميس، مع الممثل الأعلى لمفوضية الاتحاد الأفريقى للقرن الأفريقى والرئيس النيجيرى السابق، أولوسيجون أوباسانجو، الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمى للصراع الدائر فى شمال إثيوبيا.

ورحب ترودو بجهود الممثل السامى نحو حل سلمى للصراع، معربا عن تقديره لعمله لدعم الحوار بين جميع الأطراف، مشددا على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات، وأكد مجددا دعمه القوى لجهود الوساطة التى تقودها إفريقيا.

وأكد ترودو التزام كندا القوى والمستمر بدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمى للنزاع. وشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين، مشددا على الحاجة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإيصالها للمتضررين من النزاع.