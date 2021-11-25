رئيس الكنيسة الأسقفية يلتقى مطران القدس للكنيسة اللوثرية

كتب: محمد الأحمدى

التقى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم المطران سني إبراهيم عازر مطران القدس للكنيسة اللوثرية بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بحضور أرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة، حيث رحب رئيس الأساقفة بمطران الكنيسة اللوثرية في مصر مؤكدًا على الروابط التي تجمع الكنيستين ككنائس مصلحة.

وأشار رئيس الأساقفة إلى إن إبروشية مصر للكنيسة الأسقفية كانت جزءًا من إقليم القدس والشرق الأوسط قبل أن يتأسس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذي يضم عشرة دول ومقره فى مصر.

من جانبه، أعرب المطران اللوثري عن محبته للكنيسة الأسقفية وعن عمق العلاقات التي تجمعه بالمطران حسام ناعوم مطران الكنيسة الأسقفية بالقدس موجهًا الدعوة لرئيس الأساقفة لزيارة الأراضي المقدسة











