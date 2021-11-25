اليوم السابع
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حجز السيدة ضحية حادث مقطورة ديرب نجم فى الشرقية بالعناية المركزة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:07 م
حجز السيدة ضحية حادث مقطورة ديرب نجم فى الشرقية بالعناية المركزة حجز السيدة ضحية حادث مقطورة ديرب نجم فى الشرقية بالعناية المركزة
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالاطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي حادث اقتحام سيارة نقل ثقيل بمقطورة لمخبز بمدينة ديرب نجم، والذي أسفر عن وفاة الشاب كريم أشرف والذي يبلغ من العمر 19 عاما، ويعمل بالمخبز، وإصابة السيدة ريهام نبيل، والتي تبلغ من العمر 39 عاما، وتعمل بمجلس مدينة ديرب.

وقام الدكتور هشام مسعود بالتوجه للمستشفي، والتأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للسيدة المصابة، والتي تعاني من تهتك بالعظام والعضلات وكسور متفرقة بالنصف السفلي للجسم، وتم إيقاف النزيف وتنظيف الجروح، ودخولها وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وأكد وكيل الوزارة علي توفير الاحتياجات اللازمة لها من الدم والبلازما، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها.

كما أثني وكيل الوزارة علي أداء الفرق الطبية بالمستشفي في سرعة التعامل مع الحالة المصابة، وكذلك الروح الطيبة من بعض أطباء الجراحة والعظام المتطوعين لتقديم الدعم اللازم من خارج المستشفي فور علمهم بالحادثة.

وفي نهاية الزيارة، التقي وكيل الوزارة بالنائبة هويدا غانم عضو مجلس النواب، والتي حضرت للمستشفي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابة. كما يتقدم وكيل الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

وكان اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب بمنطقة السويقة، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث والتحفظ عليها.

وتبين من آراء شهود العيان، أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق العام ناحية منطقة السويقة، اقتحمت مخبز آلى بالطريق، وتم استخراج جثة "كريم أشرف" 19 عاما عامل، وإصابة "ريهام نبيل" ربة منزل بكسر بالساقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة ديرب نجم تحت تصرف النيابة والمصابة إلى مستشفى ديرب، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن، فيما تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم، لتحديد التلفيات بالمنزل.


الدكتور ممدوح غراب

محافظ الشرقية

الدكتور هشام شوقي مسعود

وزارة الصحة

الشرقية

سيارة نقل ثقيل

مخبز بمدينة ديرب نجم

مجلس مدينة ديرب

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