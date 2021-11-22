6 أطعمة يجب تناولها مفيدة لصحة الكلى منها.. التفاح والقرنبيط

كتبت - ميرفت رشاد

الكلى ليست أول شيء على قائمة أولوياتنا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام الصحي، هناك بعض الأطعمة يمكن تناولها لتحسين صحة الكلى، فهى أطعمة بسيطة ويومية متوفرة بسهولة داخل الأسرة، ويجب إدراج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي كإجراء وقائي لتجنب الإصابة بأمراض الكلى، إليك 7 أطعمة يجب تناولها، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

1. التفاح

أكثر الوجبات الخفيفة صحية في أي وقت، كما أن التفاح مفيد في حماية الكلى ويساعد محتوى البكتين العالي في التفاح على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى.

2. التوت

التوت مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، هناك عدد من التوت يمكن إضافته إلى النظام الغذائي لحماية صحة الكلى مثل الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت البري، إلخ.

3. فواكه حمضيات

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الكلى، فكلما زاد فيتامين سي كان ذلك أفضل، تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون على هذا الفيتامين الحيوي بوفرة، ولقد ثبت أن تناول عصير الليمون المخفف يوميًا يقلل من معدل تكون الحصوات.

4. الكرنب

يحتوي الكرنب على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي ما يجعله نباتًا رائعًا للوقاية من أمراض الكلى، كما أنه يحتوي على عدد من المركبات والفيتامينات المفيدة للصحة العامة.

5. البطاطا الحلوة

تعتبر كمية الفيتامينات والمعادن الموجودة في البطاطا الحلوة رائعة للاستهلاك في أي وقت من اليوم، يتحلل محتواها العالي من الألياف ببطء، ما يجعلها مثالية لتقليل الوزن.

6 . القرنبيط

القرنبيط هو أحد الخضروات المليئة بالطاقة ويحتوي على فيتامين سي وحمض الفوليك والألياف بوفرة، يمكن أن يكون مقليًا أو حتى نيئًا للحصول على أقصى الفوائد الصحية للكلى.