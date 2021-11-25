اليوم السابع
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جونسون يجرى اتصالا مع ماكرون عقب حادث غرق مهاجرين فى بحر المانش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:58 ص
جونسون يجرى اتصالا مع ماكرون عقب حادث غرق مهاجرين فى بحر المانش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أ.ش.أ

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أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليلة الماضية عقب حادث غرق مجموعة من المهاجرين إثر انقلاب قارب في القنال الإنجليزي "بحر المانش".

واتفق جونسون وماكرون على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمنع رحلات العبور القاتلة تلك وبذل كل الجهود الممكنة لوقف العصابات المسؤولة عن تعريض حياة الناس للخطر، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وشدد الزعيمان على أهمية العمل عن كثب مع دول الجوار بلجيكا وهولندا وكذلك مع الشركاء في جميع أنحاء القارة الأوروبية إذا أرادا معالجة المشكلة بشكل فعال قبل أن يصل المهاجرون إلى الساحل الفرنسي.

وأوضح جونسون وماكرون أن الخسائر المأساوية الأخيرة في الأرواح كانت بمثابة تذكير صارخ بأنه من الضروري إبقاء جميع الخيارات على الطاولة لوقف رحلات العبور المميتة تلك والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقف وراءها.

 


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فرنسا

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