جثة ومصاب فى حادث اقتحام مقطورة لمخبز بديرب نجم بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

استقبل مستشفى ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية، قبل قليل، جثة ومصاب؛ من ضحايا حادث اقتحام سيارة نقل ثقيل بـ مقطورة لمخبز فى منطقة السويقة، الكائنة فى بندر المدينة بنطاق مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

كان اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بـ مقطورة لمخبز فى منطقة السويقة، الكائنة فى بندر المدينة بنطاق مركز شرطة ديرب نجم، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، فيما تبين اقتحام مقدمة السيارة للمخبز، ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر بجروح وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى استدعاء عربتى إسعاف نقلت إحداها المصاب إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما نقلت سيارة الإسعاف الثانية جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق بمركز شرطة ديرب نجم، التى أخطرت لمباشرة التحقيقات، وقام رجال الحماية المدنية برفع السيارة المتسببة فى الحادث.