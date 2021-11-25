اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية تفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض الباطنة بكلية الطب

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:15 م
جامعة الإسكندرية تفتتح المؤتمر السنوى لقسم أمراض الباطنة بكلية الطب جانب من المؤتمر
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة، لشئون الدراسات العليا والبحوث،انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي لقسم أمراض الباطنة بطب الإسكندرية، اليوم الخميس، تحت عنوان "الطوارئ في أمراض الباطنة"، لمناقشة الحالات الطارئة في الأمراض الباطنة.
 
جاء ذلك بالقاعة الكبري بكلية الطب، وبحضور الدكتورة وفاء السحلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور علي عبد المحسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والدكتور أيمن الشايب، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من كبار أساتذة قسم الباطنة والطلاب.
 
وفي كلمته أكد الغندور،فى بيان له،أنه يفخر كونه أحد خريجي كيلة الطب جامعة الإسكندرية، وتحديدا قسم الباطنة، باعتباره واحدا من أعرق الأقسام بكلية الطب جامعة الإسكندرية وما حققه من طفرة نوعية في شتى تخصصاته الفرعية الدقيقة في أمراض الباطنة والدم، فضلا عن  أنه يضم نخبة من أكبر الأساتذة والعلماء الكبار الذين  ساهموا في تخريج أطباء أكفاء ساهموا فى تقدم الطب فى مصر والعديد من الدول العربية وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى علي مر السنين.
 
وفي نهاية كلمته، أكد الغندور أن المؤتمر سيشهد ناجحا من الناحيتين الأكاديمية والبحثية،لاسيما أنه يناقش أحدث طرق التشخيص والعلاج في أمراض الباطنة والدم، وسيشهد جلسات علمية تتناول العديد من المحاضرات المهمة في علاج المرضى من حيث أحدث أنواع العلاجات والأدوية.
 
 
 

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