جامعة أسيوط تحذر من مخاطر الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية

أسيوط - فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالنشاط العلمى، والبحثى المتميز لكلية الطب وما تقدمه من إنتاج بحثى غزير ومتميز فى مختلف الأقسام الطبية والذى يحظى باهتمام ومتابعة الأوساط العالمية والطبية داخل مصر وخارجها، مؤكداً أن النشاط العلمى المتقدم لكلية الطب يمثل ركيزة أساسية فى نجاح الجامعة فى احتلال مكانة متميزة بين نظيراتها من الجامعات المصرية، فضلاً عن ما تقدمه من خدمات صحية ضخمة كماً وكيفاً فى مختلف التخصصات وهى الأكبر من نوعها على مستوى محافظات صعيد مصر.

وفى هذا الشأن أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن تنظيم قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بكلية الطب بالاشتراك مع الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب فى طب الكبد والجهاز الهضمى ( EARTH ) ندوة علمية حول " أساسيات استخدام المضادات الحيوية وعدوى الجهاز الهضمى " ، والتى شهدت حضور الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحى للكبد ، والدكتورة ماجدة شحاتة رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى ، والدكتور أشرف عثمان أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى ورئيس الندوة ، والدكتورة سحر حسانى أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى ومقررة الندوة ،وبمشاركة الدكتورة هبة الله راشد أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ووكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة حنان سيد رئيس قسم الفارماكولوجيا الطبية بكلية الطب ،إلى جانب لفيف من أساتذة القسم والأطباء وهيئة التمريض وعدد من المحاضرين المشاركين من الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب فى طب الكبد والجهاز الهضمى .

وفى مستهل الافتتاح أثنى الدكتور إيهاب فوزى على نشاط قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بكلية الطب والذى يتميز بكوادره المشهود لهم بالكفاءة والريادة فى مجالهم، فضلاً عن دأبه على عقد العديد من الندوات والدورات التدريبية والتثقيفية والجلسات العلمية التى تستهدف تحقيق التواصل العلمى والطبى المستمر لكافة الأطباء وشباب الباحثين، وهو ما ينطلق فى إطار حرص إدارة الجامعة على دعم كافة المحافل العلمية الهادفة والبناءة والتى تواكب مستجدات العلوم داخل كلية الطب بصروحها الطبية المختلفة .

ومن جانبها أشارت الدكتورة ماجدة شحاتة أن أعمال الندوة تنطلق فى إطار اليوم العلمى للقسم والذى يعد واحداً من الأنشطة الهامة والمميزة والمنعقدة فعالياته بصفة دورية كل شهر من أجل تطوير العمل الطبى بالقسم وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة، لافتةً فى ذلك إلى أهمية موضوع الندوة والذى يتناول التوصيف الأمثل لاستخدامات المضادات الحيوية ومخاطر الإفراط فيها، مشيرةً إلى ارتباطه بمختلف التخصصات والأقسام العلمية من الباطنة والجراحة والنساء والتوليد والعنايات المتخصصة وغيرها خاصةَ فى ظل موجات انتشار فيروس كورونا وتوابعه المتتالية .

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أشرف عثمان أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على الاستعمال الصحيح للمضادات الحيوية وترشيد استهلاكها لعدم خلق مقاومة لها ،وكذلك مناقشة عدوى الجهاز الهضمى وعلاجها، مشيداً فى ذلك بتعاون مختلف الكوادر الطبية بقسم طب المناطق الحارة ونشاطهم العلمى وجهودهم المستمرة من أجل خدمة المرضى المترددين على المستشفى الجامعى وتقديم التوعية الكافية فى هذا المجال .

كما أضافت الدكتورة سحر حسانى أن أعمال الندوة تنطلق من خلال جلستين علميتين تتناول الأولى منها العديد من المحاضرات الهامة حول أساسيات استخدام المضادات الحيوية ويحاضر خلالها الدكتورة هبة الله راشد أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب ، والدكتورة حنان سيد رئيس قسم الفارماكولوجيا بكلية الطب , وكلِ من الدكتور محمد عبد الغنى والدكتور محمد عز من أساتذة قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بالكلية ، أما الجلسة الثانية تتناول عدوى الجهاز الهضمى بالاشتراك مع الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب فى طب الكبد والجهاز الهضمى ،والتى يحاضر خلالها أساتذة الجهاز الهضمى من عدد من الجامعات المصرية وهم : الدكتور محمد البرعى بجامعة الأزهر ،والدكتور محمد البدرى بجامعة حلوان ،والدكتور عبادة سعيد بجامعة بنها ، والدكتور شريف عبد السلام بجامعة طنطا.