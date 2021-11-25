تقدم خدماتها لـ 3000 مواطن.. محافظ قنا يتفقد قافلة جامعة عين شمس بنقادة

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها جامعة عين شمس بقرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة والتى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى بمركز نقادة.

بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتورة هدى السعدى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسهيل حمزة، أمين عام جامعة عين شمس، وعدد من القيادة التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ قنا، إن القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس تستمر أعمالها لمدة 4 أيام وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف الأدوية بالمجان لأكثر من 3000 شخص من أهالى قرى " كوم الضبع والخطارة وكوم بلال والزوايدة وطوخ " من خلال 11 عيادة طبية متنوعة، تضم أكثر من 50 طبيب واستشارى فى تخصصات " الباطنة ، الأطفال ، الجلدية ، رمد ، أنف وأذن ، قلب، أمراض نساء، عظام ، صدر، أسنان، مخ وأعصاب " فضلا عن مشاركة 15 طبيب وممرضة من الإدارة الصحية بنقادة، و 70 متطوع من المرأة والشباب والقيادات المجتمعية لتقديم التوعية فى مجال التغذية الصحية و طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتوعية حول مسببات الأمراض غير السارية وطرق الوقاية والعلاج .

وأضاف الداودي، أن القافلة الطبية قدمت خدمات اجتماعية تمثلت فى بعض المساعدات العينية وخدمات محو الأمية وتعليم الكبار وصرف أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تسليم 72 جهاز تعويضى للمستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً فى سبيل دعم وتمكين ذوى الهمم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم.

وقدم محافظ قنا، شكره للمسئولين بجامعة عين شمس ومؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتهم فى تنظيم القافلة التنموية بمحافظة قنا وحرصهم على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات الطبية لهم خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً.